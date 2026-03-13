Гендиректора компании в Екатеринбурге оштрафовали за сокрытие 3,5 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил 200 тыс. руб. штрафа гендиректору компании по обработке металлов «АйронКат» Дмитрию Лебедю за сокрытие от налоговой свыше 3,5 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на предприятии начала образовываться с сентября 2023 года. Налоговая служба официально уведомляла руководителя о наличии долга, но глава компании ее не погасил. С февраля 2024 года он организовал схему расчетов с контрагентами в обход расчетного счета ООО «АйронКат». По его указанию организации перечисляли деньги не на счета предприятия, а сразу на счета его кредиторов. В итоге взыскать недоимку по налогам было невозможно, так как деньги не поступали «АйронКат».

Дмитрий Лебедь полностью признал свою вину, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. До вступления приговора в законную силу мера процессуального принуждения осужденному оставлена без изменения — в виде обязательства о явке.

Ранее источник в силовых структурах сообщал «Ъ-Урал», что в мае 2025 года суд признал Дмитрия Лебедя виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за использование грантовых 15 млн руб. не по назначению. Ему назначили пять лет и пять месяцев колонии общего режима и предписали вернуть средства, но на оглашение приговора осужденный не явился — в тот же день его объявили в розыск.

Ирина Пичурина