Главу предприятия в Екатеринбурге объявили в розыск по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга объявил в розыск генерального директора компании по обработке металлов «АйронКат» Дмитрия Лебедя, которого судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника, в марте 2016 года Дмитрий Лебедь направил ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в Москве заявку на получение гранта на проект по созданию производства инновационной продукции. В заявке содержалась недостоверная информация. Через два месяца фонд заключил с предприятие договор на выдачу гранта и перечислил на счет компании 15 млн руб. из федерального бюджета. Осужденный не собирался исполнять обязательства по договору и потратил деньги на хозяйственную деятельность «АйронКат».

Через несколько лет, 23 мая 2023 года в отношении Лебедя возбудили уголовное дело, которое после окончания расследования через год поступило в Ленинский районный суд. 7 мая 2025 года суд признал его виновным и назначил пять лет и пять месяцев колонии общего режима, также ему предписано возместить фонду грантовые деньги в полном объеме. На оглашение приговора осужденный не явился — в тот же день его объявили в розыск.

Согласно информации Ленинского районного суда, 16 мая в суд от защиты поступила апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт.

По данным Rusprofile, предприятие было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2012 году, выручка за 2024 год составила 74 млн руб. Компания оказывает услуги по термальной резке металла, гибке и сварке, ее производственная площадка находится в Сысерти (Свердловская область).

Ирина Пичурина