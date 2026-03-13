Глава СКР потребовал повторно возбудить дело о гибели жительницы Азова в ДТП

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по факту гибели жительницы Азова в ДТП. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

В феврале на трассе между Ростовом-на-Дону и Азовом 48-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной. Транспортное средство врезалось в металлическое барьерное ограждение справа по ходу движения, после чего по инерции столкнулось с ограждением слева. При ударе 69-летняя пассажирка выпала из салона автомобиля и скончалась на месте происшествия.

Виновник аварии и другие водители все еще оказывают услуги по перевозке пассажиров, хотя маршрут не зарегистрирован и соответствующей лицензии нет.

По данному факту возбуждалось уголовное дело, однако к ответственности никого не привлекли. Заместитель Азовского межрайонного прокурора отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Сейчас это решение обжалуется.

Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская