Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

Власти Кубы объявили о решении в знак доброй воли освободить 51 заключенного, сообщает в пятницу AFP. Решение принято после переговоров с представителями Ватикана.

«В духе доброй воли и в тесном сотрудничестве... между кубинским государством и Ватиканом Куба приняла решение освободить в ближайшие дни 51 заключенного», — указано в сообщении министерства иностранных дел.

В нем не названы личности заключенных и не говорится, по какой причине они находятся за решеткой. Сообщается только, что они отбыли большую часть своего срока и не имели взысканий и нареканий.

