При нападении на синагогу в США пострадали 30 правоохранителей

Минимум 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении стрелка на синагогу в штате Мичиган. По данным властей, в храме начался пожар. Правоохранителей доставили в больницу из-за отравления дымом.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, нападавший был родом из Ливана. Расследуется информация о том, что мужчина рассказал людям, что члены его семьи были убиты в результате авиаудара Израиля по Ливану, добавили собеседники телеканала.

Полиция получила сообщение о стрельбе в синагоге в 12:19 (19:19 мск). После прибытия полицейских на место стрелок въехал в здание на автомобиле, после чего в храме начался пожар. Мужчину нашли мертвым в автомобиле. По данным источников CNN, в автомобиле находилась взрывчатка.