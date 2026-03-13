В России разрешат брать в самолет детское питание объемом более 100 мл

Министерство транспорта России готовит поправки, которые позволят провозить в самолетах детское питание и материнское молоко в емкостях более 100 мл. Документ проходит согласование с профильными ведомствами и планируется к изданию в этом году.

«В настоящее время проводится работа по корректировке приказа № 34, предусматривающая, в частности, возможность провоза детского питания, в том числе материнского молока в контейнерах объемом более 100 мл, в количестве, необходимом на время полета»,— сообщила пресс-служба Минтранса «РИА Новости».

Согласно действующим правилам, жидкости можно перевозить только в таре до 100 мл, а детское питание — «в количестве, необходимом на время полета». Это создает правовую неопределенность, отмечают в министерстве.