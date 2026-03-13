«РИА Новости»: Турция рассчитывает принять переговоры России и Украины в марте

Власти Турции рассчитывают, что переговоры России и Украины об урегулировании конфликта пройдут на территории страны до конца марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Рассчитываем, что очень скоро, в течение этого месяца»,— сказал собеседник агентства. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее говорил, что страна готова вновь предоставить площадку для переговоров.

В 2025 году Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле. В начале 2026 года в Саудовской Аравии прошли два раунда трехсторонних переговоров Россия—США—Украина, еще один — в Швейцарии. Местом проведения четвертой встречи был выбран Эр-Рияд. После начала военного конфликта на Ближнем Востоке стороны переговоров сообщали о планах перенести переговоры в другое место.