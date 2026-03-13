ЦАХАЛ опубликовал запись разговора летчиков США и Израиля перед атакой на Иран

Армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсети Х запись переговоров израильского и американского летчиков перед операцией «Львиный рык», в которой был убит бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

На записи летчик ЦАХАЛа отметил, что для него «большая честь сражаться вместе» с американскими военнослужащими. «Вы отлично справляетесь со своей работой»,— сказал он.

Американский летчик в ответ поблагодарил собеседника. «Пожалуйста, будьте осторожны там. Бейте изо всех сил»,— ответил он.

Израиль, в координации с США, начал военную операцию Львиный рык против Ирана 28 февраля. В первые дни кампании был убит Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные иранские командиры и чиновники. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии.