В Самарской области нашли двоих пропавших детей

В Самарской области завершились поиски двух пропавших детей — брата и сестры 2016 и 2010 годов рождения.

Дети вместе вышли из дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске примерно в 14:00 по местному времени (13:00 мск) 11 марта. Вечером 12 марта заявка на поиск брата и сестры поступила в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«В 23:00 по местному времени (22:00 мск) отрядом от ГУ МВД России по Самарской области получена информация о том, что местонахождение детей установлено. Поиск завершен»,— сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт».

В поисках детей участвовали волонтеры и полицейские. Региональное управление МВД сообщило, что брата и сестру нашли живыми. Подробностей о месте обнаружения детей и состоянии их здоровья там не раскрыли.