Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе военных кредитов

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписывать закон об участии Варшавы в европейской программе займов SAFE, созданный для инвестиций в военную отрасль.

«Я принял решение, что не подпишу закон, который позволит Польше получить кредит по программе SAFE. Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности»,— сказал президент Польши в обращении к нации (цитата по TVP Info).

По словам Кароля Навроцкого, такой кредит будет бременем для будущего поколения. Он добавил, что Брюссель может прекратить финансирование в случае невыполнения условий программы. Вместо участия в ней господин Навроцкий предложил финансировать польский ВПК за счет прибыли Национального банка.

9 сентября 2025 года Еврокомиссия объявила о распределении кредитов из фонда SAFE объемом €150 млрд. Польша должна была получить из этих средств €43,7 млрд. Программа стала частью плана перевооружения ЕС ReArm EU на €800 млрд, принятого весной 2025 года.