Запросу на информатизацию подобрали форму

Белый дом намерен унифицировать правовое регулирование в области государственной информатизации: Минцифры разработало проект постановления правительства об утверждении требований к актам о создании федеральных ГИС. Как поясняют в ведомстве, сейчас каждый федеральный орган руководствуется собственными подходами при создании своей информационной системы, а документ предусматривает введение единого стандарта ради повышения эффективности и связности цифровых процессов в госуправлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект постановления, разработанный во исполнение закона о систематизации ГИС (568-ФЗ от 29 декабря 2025 года, поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), предусматривает введение общих требований к правительственным актам, на основании которых создаются федеральные ГИС (см. “Ъ” от 17 ноября 2025 года). Документ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Как говорится в пояснительной записке, инициатива нацелена на унификацию структуры и содержания документов, обеспечение правовой определенности и оптимизацию правоприменения. При этом разработчики смогут добавлять к типовому акту свои разделы с учетом особенностей конкретной системы.

Сам 586-ФЗ призван навести порядок в массиве ГИС — он в том числе законодательно разделяет ГИС на федеральные и региональные и направлен на повышение эффективности и связности процесса информатизации Белого дома. Перед властями стоит задача более эффективного учета информсистем в распоряжении государства и повышения прозрачности бюджетных трат на них, и проект постановления детализирует этот процесс. Принятие документа позволит обеспечить сопоставимость правового регулирования, создать условия для классификации систем по правовым признакам и сократить количество обращений в Минцифры по вопросам отнесения информационных систем к ГИС, отмечается в пояснительной записке. Ключевая цель — систематизация подходов к созданию ГИС, отмечают в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Сейчас каждый федеральный орган при создании своей информационной системы руководствуется собственными подходами. Теперь предлагается ввести единый стандарт»,— сказали “Ъ” в Минцифры. Так, в документах о создании любой федеральной ГИС должны быть прописаны общие положения и цели системы, ее структура, функции, указаны участники и их полномочия, правила взаимодействия с другими информсистемами и иные детали. Отметим, что для региональных органов госвласти применение указанных требований для подготовки актов по созданию региональных ГИС пока носит рекомендательный характер. Срок вступления в силу постановления — с 1 сентября 2026 года.

Очевидно, что выстраивание единого ландшафта ГИС, на которое и направлена унификация правового регулирования, даст Белому дому возможность применять в управлении принципы доказательной государственной политики. Такая политика будет опираться на данные, централизованно и связанно обрабатываемые растущим массивом ГИС под управлением верхнеуровневых автоматических систем: ГАС «Управление» и «Электронный бюджет» (см. “Ъ” от 4 апреля и 12 июля 2023 года).

Ранее, напомним, разнобой ведомственных и региональных информсистем создал государству много проблем при сборке их в единое поле, и инициатива Минцифры — одна из мер для предотвращения такого в будущем. Напомним, что также важным элементом новой модели управления IT становится единая цифровая платформа «Гостех» (в начале 2026 года планируется запуск ее обновленной версии). Она необходима как площадка разработки, отмечали ранее в аппарате чиновника. Органам власти не нужно создавать системы с нуля — существуют готовые шаблоны, собранные на «Гостехе». Заказ сервисов будет централизован через Минцифры и ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ, подведомственное учреждение Минцифры; фактически ЦЭКИ становится не только аудитором, но и квалифицированным заказчиком решений), а техническую реализацию обеспечит ФКУ «Гостех» — еще одна подведомственная организация Минцифры. Это позволит избегать дублирования разработок и повысит совместимость систем (см. “Ъ” от 10 сентября 2025 года).

Венера Петрова