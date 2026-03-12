В гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе произошел пожар

В административном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС столицы, передает «Интерфакс». Как сообщает агентство «Москва», речь идет о гостинице «Восход».

Пожарные локализовали возгорание на площади 30 кв. м. Семь человек были спасены пожарными. Администрация эвакуировала 120 человек. Пожар произошел на втором этаже здания. Возгоранию присвоен ранг №2. Как сообщает агентство, пожар ликвидирован, пострадавших нет.