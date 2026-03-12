Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в подготовке убийства

Как стало известно “Ъ”, присяжные единогласно признали бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в подготовке убийства своего делового партнера, при этом он не заслуживает снисхождения. Решение коллегия из шести народных судей вынесла на заседании Тверского суда Москвы. Также единогласно они сочли виновным, но заслуживающим снисхождения жителя Тульской области Сергея Дюкова, который согласился подыскать киллера.

По версии следствия, Дмитрий Савельев пытался организовать убийство своего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова, из-за разногласий по ведению бизнеса, выделив на преступление $100 тыс. Господина Ионова должны были устранить в колонии, куда он попал, получив срок за растрату командировочных.

Дмитрию Савельеву инкриминировали организацию приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Сергею Дюкову — подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дмитрий Савельев вину отрицал, а Сергей Дюков — признавал частично, сообщив, впрочем, что не знал, кто заказчик, и что был введен в заблуждение относительно мотивов планировавшегося преступления.

Еще один фигурант, ветеран войны в Афганистане и родственник господина Дюкова Юрий Нефедов, признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделено в отдельное производство.

Мария Локотецкая