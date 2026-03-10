Прошедшее 9 марта в Екатеринбурге стало самым холодным за 145 лет

В Екатеринбурге прошедшее 9 марта стало самым холодным днем этого месяца, как минимум, за 145 лет наблюдений — среднесуточная температура опустилась до -22,4°, что ниже нормы на 17,3°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Кроме того, вчерашний день оказался самым холодным в марте с 3 марта 1971 года, а температура была наиболее низкой с 1999 года, достигнув -25,1°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, во вторник 10 марта, днем в городе ожидается -9°..-11°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, вечером порывы до 11 м/с. В среду ночью -14°, днем -5°, прогнозируются осадки.

Морозная погода в Свердловской области начнет смягчаться под «напором атлантических ветров» со среды, 11 марта. По данным Уральского гидрометцентра, первые оттепели ожидаются днем 13-15 марта.

Ирина Пичурина