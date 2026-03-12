В Тамбове суд отправил под стражу подозреваемого в финансировании терроризма

Ленинский районный суд Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину России, подозреваемому в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до пожизненного лишение свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

По версии следствия, подозреваемый осуществлял денежные переводы для обеспечения незаконной деятельности террористической организации на территории РФ. Суд заключил его под стражу сроком на два месяца — до 2 мая 2026 года включительно.

На прошлой неделе прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в отношении 25-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Ульяна Ларионова