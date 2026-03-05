В Белгородской области жителя Санкт-Петербурга обвинили в госизмене

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в отношении 25-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве. Материалы направили во Второй Западный окружной военный суд.

По данным следствия, обвиняемый в марте 2023 года прибыл в Белгородскую область с намерением вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Легион "Свобода России"». Он попытался незаконно пересечь границу России в районе села Муром Шебекинского округа, но был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В январе белгородца приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и финансирование терроризма.

Кабира Гасанова