Синод РПЦ учредил первый православный приход в Абу-Даби

В Абу-Даби учредят первый православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом следует из опубликованного на сайте Московского патриархата постановления Синода Русской православной церкви (РПЦ).

По данным пресс-службы, «русскоязычные верующие» в Абу-Даби обратились к священноначалию РПЦ с просьбой учредить в городе русский православный приход. На это дал свое согласие патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанна X. Он также разрешил построить в Абу-Даби русский православный храм.

Приход будет учрежден в юрисдикции Антиохийского патриархата. В канонические территории Антиохийской православной церкви входят Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт, некоторые страны Аравийского полуострова.

Доклад об учреждении прихода в Абу-Даби подготовил митрополит Волоколамский Антоний. Пастырское окормление нового прихода поручили архимандриту Александру (Заркешеву), настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже.