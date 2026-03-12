Начальнику угрозыска вменили «благодарность»

Экс-начальник управления уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области, бывший начальник отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток и превышение должностных полномочий. Подсудимый вину признал только частично, подтвердив получение денег, но заявив, что это не была плата за незаконные действия, а полученные деньги — 70 тыс. руб. — все, в полном объеме, он направил в детский дом. Защита осужденного с приговором не согласна и намерена его обжаловать, считая, что следствием были нарушены требования процессуального кодекса. Гособвинение, требовавшее более жесткого наказания, намерено принять решение об обжаловании после изучения полного текста приговора.

В Ульяновске вынесен приговор бывшему должностному лицу органов внутренних дел, обвиняемому во взятке и превышении должностных полномочий, сообщило в четверг следственное управление СКР по Ульяновской области.

Имя осужденного в СУ СКР не раскрывают, но, судя по информации суда, речь идет о вынесенном в среду Железнодорожным судом Ульяновска приговоре Сергею Дикамову, экс-начальнику управления уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области, начальнику отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска, обвиняемому в двух эпизодах получения взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Сергей Дикамов руководил отделом полиции Железнодорожного района с декабря 2017 года по ноябрь 2024 года, после чего был назначен начальником управления уголовного розыска регионального УМВД. Но 14 октября 2025 года он был задержан сотрудниками ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности УМВД по подозрению в получении взятки. 16 октября решением суда по ходатайству следствия Сергей Дикамов был заключен под стражу. В декабре 2025 года, как сообщало УМВД, по результатам служебной проверки Сергей Дикамов был уволен с должности начальника угрозыска «по отрицательным основаниям».

По данным следствия, в июне 2023 года и в июне 2024 года обвиняемый, занимая должность начальника отдела полиции, через посредника получил взятку в общей сумме 50 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательские услуги без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, отмечают в СУ СКР, в сентябре 2024 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой о непривлечении к административной ответственности двух иностранных граждан, задержанных сотрудниками органов внутренних дел. За взятку в размере 20 тыс. руб. бывший начальник отдела дал своим подчиненным неправомерное указание прекратить административное разбирательство, что повлекло освобождение двух иностранцев от ответственности, в том числе за нарушение миграционного законодательства.

Согласно материалам суда, первоначальные показания на Сергея Дикамова дали подозреваемые по уголовному делу ОПГ «Вырыпаевские», пошедшие на сделку со следствием, в частности, Парвиз Махмудов, который через посредника и передавал «благодарность».

Во время следствия и в суде Сергей Дикамов частично признал вину, подтвердив получение денег, но заявляя, что это была не плата за незаконные действия (следствию он сначала заявлял, что это был возврат денег, ранее взятых в долг). Он также заявил суду, что деньги тратил «не на себя, а на работу», кроме того, затем все 70 тыс. руб. перечислил в детский дом «Гнездышко» (Ульяновский специальный коррекционный детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Суд согласился с выводами следствия и доводами обвинения и признал Сергея Дикамова виновным по всем эпизодам инкриминируемых преступлений, приговорив его к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 600 тыс. руб. Сохранен арест на автомобиль Toyota Camry до окончательной выплаты штрафа. Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в размере взяток (70 тыс. руб.), Сергей Дикамов лишен специального звания полковника полиции, ему установлен также запрет на пять лет на занятие руководящих должностей в органах власти и правоохранительных органах.

Защита с приговором не согласна. Адвокат Сергея Дикамова Кристина Хованская от подробных комментариев отказалась, но заметила, что «иногда кажется, что бороться с системой бесполезно, что показал назначенный срок по приговору». Адвокат считает, что статья о превышении должностных полномочий вменяется «явно излишне, ее быть не должно», органами следствия нарушены процессуальные требования, что привело к необъективной оценке представленных доказательств со стороны суда. Кристина Хованская пока еще не согласовала с подсудимым возможность обжалования приговора, но полагает, что это будет обязательно сделано.

Представлявшая гособвинение помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Лапушкина сказала «Ъ», что обвинение требовало наказания в виде семи лет лишения свободы, но решение о направлении апелляционного представления будет принято после изучения полного текста приговора.

Сергей Титов, Ульяновск