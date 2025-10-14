В Ульяновске задержан начальник управления уголовного розыска регионального УМВД

Как стало известно «Ъ-Волга», во вторник в Ульяновске был задержан начальник управления уголовного розыска регионального УМВД, полковник полиции Сергей Дикамов. Об этом редакции сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. По его словам, Сергей Дикамов подозревается в получении взятки, он доставлен в следственное управление СКР. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками регионального УФСБ совместно с сотрудниками собственной безопасности полиции.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В СУ СКР, не называя имени и должности подозреваемого, подтвердили, что «в отношении задержанного лица проводятся следственные действия».

В региональном УМВД «Ъ-Волга», не опровергая факт задержания высокопоставленного сотрудника, сообщили, что «оперативниками Ульяновской области выявлены факты противоправной деятельности, совершенные сотрудником органов внутренних дел». «По предварительной информации, задержанное должностное лицо в 2023 и 2024 годах, будучи на тот момент руководителем одного из территориальных отделов внутренних дел города Ульяновска, совершило ряд противоправных действий. Руководством УМВД по данному факту назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, проведение которой поручено оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке»,— сказали в УМВД.

По данным ЕГРЮЛ, Сергей Дикамов с декабря 2017 года до 7 ноября 2024 года возглавлял отдел МВД по Железнодорожному району Ульяновска.

Андрей Васильев, Ульяновск