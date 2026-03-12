Рынок офлайн-развлечений в крупных городах России вырастет до 165 млрд рублей

Объем рынка офлайн-развлечений (без учета кино и спорта) в крупнейших городах России по итогам 2026 года достигнет 165 млрд руб. Почти 70% этой суммы придется на Москву и Санкт-Петербург, еще 22,5% — на другие города-миллионники, подсчитали в холдинге «ON Медиа» на основе данных агентства Onside.

Почти половину всех мероприятий в прошлом году составили концерты, треть — спектакли. На детские события пришлось 11,5%, стендап-шоу — 6%, выставки и спектакли-шоу — около 3% каждое, фестивали — лишь 0,2%. Главными драйверами роста в этом году станут новые площадки на 300–500 мест в столицах и интерес к внутреннему туризму в регионах.

По итогам 2025 года весь рынок живых мероприятий в стране вырос на 28%, до 306 млрд руб. Больше всего заработали концерты (87 млрд) и театры (65 млрд). При этом концентрация в пяти крупнейших городах усилилась: на них пришлось 40% проданных билетов и 60% сборов. Лидирует Москва со 100 млрд руб. за ней следует Петербург (57,8 млрд), далее Казань и Екатеринбург.

