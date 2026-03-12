Паслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать уборку снега

Губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства 12 марта поручил главам муниципалитетов с наступлением тепла взять на личный контроль уборку снега, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Особое внимание глава региона обратил на необходимость оперативной расчистки внутридворовых проездов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, в том числе специального. Кроме того, главам предстоит провести ревизию приемных колодцев ливневой канализации — их нужно освободить от снега и скопившегося за зиму мусора.

Отдельное внимание господин Паслер поручил уделить очистке кровель социальных учреждений и многоквартирных домов. Губернатор указал на необходимость контроля за управляющими компаниями, чтобы не допустить повреждения крыш и схода снежных масс.

Параллельно с коммунальными вопросами Денис Паслер поставил задачу в кратчайшие сроки провести заседания противопаводковых комиссий. «Уже сегодня начались противопаводковые мероприятия по ослаблению льда на реке Нейва в Алапаевском муниципальном образовании»,— уточнил губернатор.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что первые оттепели в Свердловской области ожидаются днем 13-15 марта.

Полина Бабинцева