В Свердловскую область придут оттепели 13-15 марта

Морозная погода в Свердловской области начнет смягчаться под «напором атлантических ветров» со среды, 11 марта, сообщили в Уральском гидрометцентре. Синоптики отметили, что первые оттепели ожидаются днем 13-15 марта, однако перед ними «напористый северный ветер пригонит на Урал выхоложенную континентальную массу воздуха», из-за чего ночью 9 и 10 марта в регионе похолодает до –27°…–33°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 9 марта, прогнозируют местами умеренный снег, в отдельных районах на дорогах снежные заносы, метель. Температура ночью составит –23°...–28° (на крайнем севере до –33°), днем — –16°…–21°. Ветер будет северный, северо-западный 4–9 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Во вторник, 10 марта, в некоторых района области пройдет небольшой снег, ожидается изморозить и гололедица на дорогах в виде снежного наката. Температура ночью составит –24°...–29°, днем — –11°...–16°. Ветер будет северо-западный, западный 4-9 м/c.

В среду, 11 марта, местами выпадет умеренный снег, в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица в виде снежного наката, метель. Температура ночью составит –16°...–21°, днем — –2°…–7°. Синоптики прогнозируют западный ветер 5-10 м/c, местами порывы до 15-18 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 9 марта, ожидается умеренный и небольшой снег. Температура в темное время суток составит –24°...–26°, в светлое — –18°...–20°. Ветер будет северо-западный 4–9 м/c.

Во вторник, 10 марта, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура ночью также составит –24°...–26°, днем — –13°...–15°. Ветер ожидается северо-западный, западный 4–9 м/c.

В среду, 11 марта, в городе выпадет небольшой снег. Ночью температура составит –16°...–18°, днем — –3°...–5°. Ветер будет западный 5-10 м/c, порывы ветра до 15 м/c.

Василий Алексеев