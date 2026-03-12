В Ярославле состоится театральный фестиваль «Школа кукол»

В Ярославле с 18 по 21 марта пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Школа кукол»: на сценах Ярославского театрального института им. Ф. Шишигина и Ярославского театра кукол студенты из шести регионов покажут дипломные спектакли. Об этом сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Ярославль приедут студенты театральных вузов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова и Нижнего Новгорода. Целью фестиваля является популяризация театра кукол как достояния отечественной культуры. Проект направлен на содействие профессиональному продвижению выпускников театральных вузов и удовлетворению кадровых потребностей театров.

Для участников фестиваля проведут мастер-классы, тренинги, творческие встречи, которые положительно скажутся на становлении студентов как молодых актеров.

Экспертами на фестивале выступят заслуженная артистка России, профессор кафедры театра кукол ЯГТИ им. Ф. Шишигина Людмила Савчук, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол Валерий Шадский, директор театра кукол Республики Карелия Любовь Васильева и другие эксперты.

Фестиваль организован Фондом «Совет меценатов Ярославии» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Алла Чижова