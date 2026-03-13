Избирательно классовая борьба

Выборы как акт единичного голосования «ни к чему не приведут», но КПРФ рассматривает их как платформу для донесения до россиян своей повестки. Об этом столичным соратникам рассказал первый секретарь московского горкома и член президиума ЦК КПРФ Виктор Царихин. Правда, с таким позиционированием согласились не все слушатели его лекции: одни признались, что разочарованы многолетней борьбой без результата, а другие даже задались вопросом о «силовом решении проблемы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава московских коммунистов Виктор Царихин уверен, что вести классовую борьбу в современной России можно и без применения силовых методов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Глава московских коммунистов Виктор Царихин уверен, что вести классовую борьбу в современной России можно и без применения силовых методов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На лекцию Виктора Царихина на тему «Классовая борьба через призму буржуазных выборов» вечером 11 марта собрались около трех десятков активистов и сторонников КПРФ. Им лектор сообщил, что сегодня демократия представлена в двух воплощениях: формальном (с Конституцией, свободой слова, юридическим равенством) и реальном. Между ними проложены «фильтры», первый из которых — финансовый. Ведь государство — это надстройка, обеспечивающая классовую эксплуатацию, процитировал коммунист классиков марксизма-ленинизма, поэтому государство структурно зависит от олигархата. Второй фильтр — информационный: крупнейшие телеканалы — у подконтрольных государству и олигархату холдингов, а коммунистам дают эфирное время в четыре утра или в полпервого ночи, пожаловался он.

Ключевым же фильтром, продолжил господин Царихин, стало само избирательное законодательство, преследующее интересы партии власти: «Встает вопрос: а зачем оно тогда вообще нам надо?..» В связи с этим, признался докладчик, внутри КПРФ иногда поднимается тема бойкотирования выборов. С одной стороны, предложение «не участвовать в этом фарсе» звучит героически, с другой — участие в выборах, как завещал Владимир Ленин, может стать площадкой для донесения позиции партии до трудящихся, подчеркнул глава горкома. «Классовая борьба в условиях избирательных кампаний должна рассматриваться как инструмент тактический, для достижения конкретных целей при открытии окна возможностей»,— резюмировал он.

За лекцией последовало обсуждение, оказавшееся весьма бурным. Тон задал модно одетый мужчина, представившийся Александром и поделившийся опытом посещения мероприятий КПРФ: «500 человек, из них 300 — городские сумасшедшие: какие-то буденновки, всякое старье. У вас молодежи — ноль. Вы ассоциируетесь с Лениным. Вы с такой рекламной кампанией сколько хотите набрать? Ну, получите вы 7–8% — зачем мне за вас голосовать, если вы априори лузеры?..»

В ответ Виктор Царихин напомнил, что митинги остались в прошлом, так что пенять КПРФ на малочисленность уличной поддержки поздно. Заступился он и за «городских сумасшедших»: «Молодцы, что придерживаются своего уникального стиля в ежедневном формате». А проблемы с агитацией списал на нехватку финансирования. Эти пояснения, однако, не устроили Александра. Он еще несколько раз пытался продолжить спор, а завершил его неожиданным коммерческим предложением по медийной раскрутке КПРФ и добавил: «Я не хочу играть за кузбасский "Шахтер"! Я хочу играть за "Реал Мадрид"!» «Так идите играйте!» — отозвался кто-то из зала.

Впрочем, в своей критике Александр оказался не одинок. Интеллигентный пожилой мужчина, пришедший на лекцию со спутницей в леопардовом шарфе, пожаловался, что во время выборов в Мосгордуму-2024 не видел материалов партии ни в одном районе столицы: «КПРФ как будто не существует. Я говорил с некоторыми ребятами, они говорят: "Да вот нам не разрешают". А вы что, ждете, что вам кто-то что-то разрешит? Ленину тоже никто ничего не разрешал. Однако они делали и добились… хоть чего-то». Ему вызвался ответить один из активистов, рассказавший о своей «партизанской борьбе» на муниципальных выборах 2022 года: партиец лично подменял агитматериалы «Единой России» на информационных стендах домов на свои, но агитация единороссов возвращалась уже через несколько дней.

Тут слово взял совсем юный участник собрания, похвалившийся, что «активно следит за КПРФ с момента своего политического наблюдения». «Нас давят на протяжении всего этого времени. У меня вопрос: возникала ли идея силового решения проблемы?» — внезапно вырулил юноша на опасную тему. Виктор Царихин, однако, не смутился и, подождав, пока зал отсмеется, четко, хоть и вопреки ленинским заветам, отчеканил: «В программе партии записано: смена власти законными методами. Силовая смена власти чужда самой идее партии». «Нельзя смешивать революцию и вооруженное восстание, это разные вещи»,— одобрительно кивнул пожилой интеллигент.

При этом по главной теме лекции мнения участников все же разошлись. Например, активист левого движения с 1990-х годов Геннадий не только признался, что на выборы давно уже не ходит («Еще Ленин говорил: "Буржуазный парламентаризм — это полнейший обман". Нужно уходить отовсюду. Снять с себя ответственность за то, что творится в стране»), но и обвинил компартию в соглашательстве и продвижении экономических лозунгов вместо политических. Зато так и не представившийся 72-летний интеллигент, не пропустивший «ни одних выборов с 16 лет», уверенно заявил, что голосовать нужно: «Там наверху они могут, конечно, приписать и, наверное, припишут. А может быть, не припишут, я не знаю. Но я знаю точно: там сидят не дураки и знать ситуацию в стране они должны. И они хотят».

Степан Мельчаков