Пост — это период воздержания, молитвы и покаяния. Время, когда Бог помогает человеку в духовных трудах. Как весной пробуждается природа, так и мы в пост пробуждаемся к лучшей, более духовной жизни. К той жизни, которую мы потеряли, утратив образ Божий после грехопадения.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Протоиерей Михаил Потокин

За такую поддержку наших устремлений к духовному мы благодарим Бога. А как можно Его благодарить? В том числе делами милосердия. В притче о Страшном суде, обращаясь к людям, Господь говорит: доброе дело, которое вы сделали ближнему, вы сделали Мне. Но зачем Господу наши добрые дела? Это мера нашей благодарности Ему, мера нашей любви.

Когда еще дарить свою любовь Христу, если не в дни, которые предшествуют воспоминанию о Его крестных страданиях за нас?

Когда мы делаем доброе дело, мы обязательно должны понимать, зачем мы его делаем. Вот, позаботился ты о бедном, дал ему еду, возможность самому на хлеб заработать, а завтра он снова за едой придет и работать не станет, зачем тогда что-то делать для него? Но если у нас есть внутренняя потребность благодарить Бога своими делами милосердия, то мы не разочаруемся, даже если они не будут приносить видимого результата.

Итак, пост — время милосердия.

Чтобы начать помогать, не обязательно сразу отправляться на поиски нуждающихся, ехать волонтерами в далекие страны. Можно просто посмотреть вокруг: на своих близких, соседей, друзей.

Вдруг у них проблема, а часто мы не замечаем их проблем, потому что привыкли друг к другу и бываем недостаточно внимательны.

Много возможностей помогать предлагает Церковь. Синодальный отдел по благотворительности координирует сотни проектов помощи: бездомным, больным, зависимым, пожилым и людям с инвалидностью. Есть волонтерские службы и сестричества милосердия. Любой человек может позвонить на церковную горячую линию 8–800–70–70–222, узнать, где и как можно помочь в его регионе.

Больше всего помощь сейчас, конечно, нужна жителям Донбасса и приграничных территорий. Это вариант для самых решительных. Можно поехать ремонтировать частные дома одиноких стариков в Мариуполе и в Авдеевке. Можно помочь жителям Белгорода, в городе сейчас непростая ситуация: часто отключают электричество и отопление. Волонтеры навещают маломобильных людей, привозят им генераторы, продукты, лекарства.

Для тех, кто пока не может куда-то пойти или поехать помогать своими руками, мы запустили благотворительную акцию «Время милосердия». Она продлится весь Великий пост и одну неделю после Пасхи. Сделать доброе дело очень просто. Нужно только перейти на сайт акции и поддержать понравившийся проект.

Дела милосердия — это для нас понятно. А с другой стороны — непросто, потому что помощь другим требует от нас жертвы. Но, начиная отдавать, делиться с другими, мы меняемся сами и меняем мир вокруг себя. В мире становится светлее, больше радости и любви.