Швыдкой: Россия не уходила с Венецианской биеннале

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал в интервью «Ъ» критику в связи с возвращением России на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва. Объявление об участии вызвало протесты, в том числе на уровне Еврокомиссии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я, честно говоря, никак не могу и не хочу комментировать действия руководства биеннале. Потому что любой мой комментарий в этой ситуации может быть кем угодно истолкован самым невероятным образом»,— заявил господин Швыдкой, отметив, что пока никто участия России не отменял.

Он подчеркнул, что Россия не уходила с биеннале. «Ну, павильон ведь стоит физически с 1914 года. Его же нельзя перенести, я не знаю, на Луну! Он стоит — и, значит, мы в Венеции присутствуем так или иначе»,— сказал спецпредставитель президента.

Россия представит на биеннале, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября, проект «Дерево укоренено в небе».

