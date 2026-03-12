Минкульт прокомментировал возбуждение дела о краже «крымской коллекции»

Отказ в возвращении «крымских ценностей» — это опасный прецедент нарушения международной выставочной практики, сложившейся между музеями, и принципа неразрывности и неделимости музейных коллекций. Так Минкульт России прокомментировал возбуждение уголовного дела о хищении культурных ценностей «крымской коллекции».

Как отметили в ведомстве, выставка «Крым — золотой остров в Черном море», проходившая в городах Бонн и Амстердам, должна была познакомить европейскую общественность с уникальными археологическими находками Крыма. Музейные предметы относились к коллекции музея-заповедника «Херсонес Таврический», Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского музея-заповедника и Центрального музея Тавриды.

«Никто из музеев-участников не мог предположить, что вывезенные для показа предметы станут политическими заложниками и не смогут вернуться на крымскую землю, сохранявшую их в течение многих веков», — сообщила директор «Херсонеса Таврического» Елена Морозова, слова которой приводит Минкульт.

Она рассказала, что для выставки музей предоставил эллинистические надгробные стелы, образцы ордерной архитектуры с полихромной росписью, выполненные в мраморе декреты и другие экспонаты. Все они принадлежат России и Республике Крым, подчеркнули в Минкульте.

Сегодня СКР возбудил в отношении должностных лиц органов власти Нидерландов, Украины, а также археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета уголовное дело о похищении культурных ценностей «крымской коллекции».

В 2013 году амстердамский музей заключил с крымскими учреждениями контракт об экспонировании 565 музейных предметов, страховая оценка которых составляет не менее 117 млн рублей. В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России. Экспозиции завершились, однако культурные ценности остались в Нидерландах.