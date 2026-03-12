Роспотребнадзор назвал причину кишечной инфекции в пензенской школе № 78

Причиной острой кишечной инфекции, выявленной у учащихся школы № 78 в Пензе, стал норовирус 2 генотипа. Региональный Роспотребнадзор опубликовал результаты эпидемиологического расследования.

В пищеблоке школы №78 в Пензе обнаружили норовирус

Фото: Нина Шевченко

Нарушения санитарных требований нашли на пищеблоке. В отношении ответственных лиц приняли административные меры.

В конце февраля в пензенской школе № 78 на улице Генерала Глазунова приостановили учебный процесс для четвертых классов. У учеников появились признаки вирусной инфекции. Одного ребенка госпитализировали. Прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей.

Позже в региональном минобре сообщили, что школу закрывают для всех параллелей до 6 марта. В учебном заведении провели санитарно-эпидемиологическую обработку.

Марина Окорокова