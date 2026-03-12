Минздрав опроверг информацию о закрытии онкоцентров в Свердловской области

В Министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли информацию о закрытии центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) при многопрофильных больницах региона. В ведомстве заверили, что ЦАОПы продолжат работать в полном объеме.

Как пояснили в министерстве, территориальные ЦАОПы планируется интегрировать в структуру Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) для обеспечения единых стандартов качества оказания помощи. «Речь идет исключительно о централизации химиотерапевтической помощи. Основная цель — устранить перебои с поставками дорогостоящих препаратов, из-за которых пациенты порой вынуждены долго ждать жизненно важное лечение»,— добавили в минздраве.

Концентрация закупок и хранения лекарств в крупных медцентрах, подчеркнули в ведомстве, гарантирует постоянное наличие медикаментов и позволит проводить химиотерапию силами высококвалифицированных специалистов.

Лечение пациенты смогут получать в Свердловском областном онкологическом диспансере (включая филиалы в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле), а также в больницах Красноуфимска, Ирбита, Краснотурьинска, Серова, Асбеста и Первоуральска.

В минздраве также напомнили, что в 2026 году в структуре СООД откроются два стационара для химиотерапии на 45 мест. Они будут располагаться на базе госпиталя для ветеранов войн.

Ранее в минздраве назвали недостоверной информацию о «гниении под сугробами» машин скорой помощи в Екатеринбурге. В ведомстве также подчеркнули, что данные о том, что бригады месяцами ждут транспорта, не соответствуют действительности.

Полина Бабинцева