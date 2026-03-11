В минздраве опровергли данные о «гниении скорых под сугробами» в Екатеринбурге

В минздраве Свердловской области назвали недостоверной информацию о «гниении под сугробами» машин скорой помощи в Екатеринбурге. В ведомстве также подчеркнули, что данные о том, что бригады месяцами ждут транспорта, не соответствуют действительности.

Ранее в пабликах появились публикации, согласно которым из 110 скорых на линии выходит максимум 60, а еще столько же машин сломаны или «ждут запчасти» — на прикрепленных фото и видео они сильно завалены снегом.

Как объяснили в областном минздраве, 27 автомобилей с фото, которые распространяются в соцсетях, больше не выйдут на линию из-за технического состояния — они в длительной процедуре списания. Еще 18 машин после ДТП находятся на судебной экспертизе, 20 — на длительном ремонте.

«На балансе Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге находится 178 автомобилей. В работе прямо сейчас — 113 машин. Все бригады обеспечены транспортом в полном объеме, пациенты получают необходимую помощь»,— сказано в сообщении.

