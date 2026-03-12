Путин освободил Горового от должности первого замглавы МВД после 15 лет службы

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МВД России Александра Горового. На эту должность назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Горовой

Генерал-полковник Александр Горовой занимал должность первого замминистра внутренних дел РФ с 2011 года. С октября 2010 года был назначен на должность начальника ГУВД по Ставропольскому краю, с марта 2011 года работал начальником управления МВД РФ по Ставропольскому краю. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2010 год) и II степени (2002 год), а также ведомственными наградами МВД России: знаком «За отличную службу в МВД», «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в службе» и другими.

Андрей Курносенко с 2019 года занимал пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В 2014-2015 годах работал заместителем, первым заместителем начальника этого же управления. В декабре 2012 года был назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан.

Интервью Александра Горового «Ъ» от 2024 года читайте здесь.