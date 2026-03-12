FONBET выделит по 1 млн руб. каждому российскому паралимпийцу

Букмекерская компания FONBET поддержит всех российских спортсменов, выступающих на зимних Паралимпийских играх в Италии. Каждый из них получит по 1 млн руб. вне зависимости от результатов соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Сборную России представляют горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков, Анастасия Багиян (выступает со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным), а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монер Филипп Шеббо. Команда уже успела завоевать семь медалей, включая четыре золотые. Она занимает четвертое место в медальном зачете.

«Мы приветствуем решение компании FONBET поддержать всех российских спортсменов, участвующих в XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года. В рамках благотворительной программы «ДоброFON» каждому члену нашей сборной будет выплачено по одному миллиону рублей, и особенно важно, что это поощрение не зависит от занятого места или итогового результата»,— заявил президент ПКР Павел Рожков.

Господин Рожков также подчеркнул, что «это далеко не первый случай, когда FONBET приходит на помощь паралимпийцам»: «Четыре года назад было принято дискриминационное и несправедливое решение об отстранении российских спортсменов от Игр в Пекине, компания одной из первых поддержала команду, направив более 54 миллионов рублей».

Глава ПКР добавил, что теперь сотрудничество организации и букмекера «носит по-настоящему системный характер». «FONBET оказывает эффективную поддержку паралимпийским спортивным федерациям, вкладывает средства в строительство доступных спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и является одним из ключевых партнеров ПКР в работе по вовлечению ветеранов специальной военной операции в спорт и проведению соревнований для них»,— добавил он.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта.

