В 2025 году продажи на мировом рынке искусства выросли на 4%

Мировые продажи предметов искусства в 2025 году составили $59,6 млрд, следует из совместного доклада Art Basel и UBS. Это на 4% больше, чем в 2024 году, что стало первым годовым ростом после двух лет сокращения продаж.

Как отмечают авторы доклада, продажи предметов искусства на публичных аукционах выросли на 9%, до $20,7 млрд, в дилерском секторе — на 2%, до $34,8 млрд. Продажи на закрытых аукционах сократились на 5%, до $42 млрд. Количество сделок составило 41,5 млн.

Самая большая доля по продажам в 2025 году была у послевоенного искусства — 31%. Продажи современного искусства выросли на 9% после трех лет падения. Продажи работ импрессионистов и постимпрессионистов увеличились на 47%, продажи работ старых мастеров — на 30%.

На рынки США, Великобритании и Китая приходится 76% мировых продаж предметов искусства. США остаются крупнейшим рынком с продажами в $26 млрд за год. В Великобритании продажи составили до $10,5 млрд, в Китае — до $8,5 млрд. Рост продаж отмечается также в Швейцарии, Австрии, Франции, Испании и Южной Корее.

Алена Миклашевская