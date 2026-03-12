Суд ЕС запретил подсанкционным лицам участвовать в собраниях акционеров европейских компаний

Суд Евросоюза постановил, что включенное в санкционный список лицо (и связанные с ним) не могут участвовать в собрании акционеров европейской компании и голосовать на нем. Запрет действует безусловно и независимо от повестки конкретного собрания. Такое решение вынесено по запросу, направленному в июне 2024 года Верховным судом Нидерландов, который просил Суд ЕС разъяснить ограничения, накладываемые по антироссийскому санкционному Регламенту Евросоюза.

Голландский суд спрашивал, означает ли заморозку активов (в том числе акций в европейских компаниях) только запрет на распоряжение ими или же полностью блокирует корпоративные права, включая участие в собрании акционеров. В запросе также уточнялось, имеет ли значение повестка собрания и то, как именно подсанкционное лицо собирается голосовать.

Запрос направлен из-за спора между бывшей дочерней компанией «Сбербанка» SBK Art, с одной стороны, и голландской холдинговой компанией STAK и инвестиционной структурой Open Pass, с другой. В 2022 году Сбербанк попал под санкции ЕС, после чего объявил о продаже SBK Art, владевшей 41,82% акций хорватской Fortenova, инвестору из ОАЭ. Но сделку сочли мнимой, и вскоре под санкциями оказалась и SBK Art.

STAK, через который было оформлено доверительное владение хорватской компанией, не допустил SBK Art к собранию, сославшись на режим блокировки активов из-за санкций. Российская компания оспорила ограничение своих корпоративных прав в Окружном суде Амстердама и выиграла — суд обязал допустить ее к участию в собраниях акционеров Fortenova. Однако апелляционный суд отменил это решение и поддержал позицию STAK. Дело дошло до Верховного суда Нидерландов, который решил запросить толкование санкционных норм у Суда ЕС.

Сегодня суд ЕС ответил, что замораживание активов предполагает запрет на участие в собрании акционеров и голосовании на нем, поскольку голос подсанкционного лица может повлиять на состояние компании и на стоимость сертификатов акций — а это форма использования замороженных активов. Как уточнил суд, это не зависит от повестки дня и предполагаемого мнения подсанкционного лица на голосовании.

Варвара Кеня