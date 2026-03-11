Запрет на продажу бензина детям будет действовать до конца 2026 года
Продажа бензина несовершеннолетним лицам будет запрещена в Санкт-Петербурге с 16 марта по 31 декабря 2026 года. Это следует из проекта постановления губернатора города Александра Беглова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Документ 11 марта опубликовали в разделе антикоррупционной экспертизы. До конца года запрещается отпуск нефтепродуктов лицам, не достигшим совершеннолетия, в металлические, пластиковые или стеклянные тары (бутылки, канистры) на всех заправочных станциях.
Запрет распространится на все виды заправочных станций, включая автоматические (безоператорные). Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернаторов Кирилла Полякова и Игоря Потапенко.