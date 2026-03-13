Дни рождения
Сегодня исполняется 79 лет помощнику президента РФ Юрию Ушакову
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин:
— Дорогой Юрий Викторович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Много лет знаю Вас как выдающегося отечественного дипломата и государственного деятеля, пользующегося безусловным авторитетом у всех, кто связал свою жизнь с защитой интересов России на дальних рубежах, на самых ответственных направлениях. Уверен, Ваша беззаветная преданность Отечеству, высочайший профессионализм, уникальный опыт международника и впредь будут служить надежным залогом наших внешнеполитических достижений и новых побед на благо Родины! В этот знаменательный день от души желаю Вам всего самого наилучшего!