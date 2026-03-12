Гол плюс CAS

Федерация хоккея России (ФХР) переизбрала на очередной четырехлетний срок своих руководителей — президента Владислава Третьяка и председателя правления Аркадия Ротенберга, для которых самым актуальным вопросом, как выяснилось, остается тот же вопрос, который был актуальнее всего и до отчетно-выборной конференции,— о том, как вывести один из главных в стране видов спорта из изоляции. Кажется, самого острого сюжета уже не избежать: ФХР готовится подать иск против Международной федерации хоккея (IIHF) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он уже помог российским спортсменам пробиться и на Олимпиаду, и на Паралимпиаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Третьяк (на фото) и Михаил Дегтярев готовы возвращать российский хоккей на международную арену любыми способами

Отчетно-выборная конференция Федерации хоккея России, состоявшаяся 12 марта, не затянулась. Так бывает, когда в структуре все настолько благополучно, что ни у кого из делегатов и мысли не возникает о том, что что-то в ней нужно срочно менять. Тем более — кого-то, кто располагается на верхушке иерархии этой структуры. Ее президентом с 2006 года является великий вратарь Владислав Третьяк. А с середины прошлого десятилетия он руководит ФХР в тандеме с легендой другого жанра — предпринимателем Аркадием Ротенбергом. И альтернативы им как не было, так и нет. Да любой, оказавшийся в четверг в здании Олимпийского комитета России (ОКР), убедился бы, что и не нужна никому альтернатива: переизберут и президента, и председателя правления единогласно и без жарких споров.

Для тех же, у кого, возможно, появились сомнения насчет того, насколько эффективна работа тандема, ФХР предусмотрительно припасла исчерпывающую памятку под названием «Хоккей России в 2022–2026 годах». В ней — основные достижения федерации в предыдущем четырехлетнем цикле. «Построено 80 ледовых арен и крытых катков». «810 — общее число ледовых катков в России. В 2006-м было 140 — рост в 5,8 раза!» «Новая система международных соревнований для сборных команд России — с участием сборных Белоруссии и Казахстана. Тур сборной по хоккейным городам страны, Кубок Будущего для лучших молодых игроков и юниоров, другие турниры». «Полные трибуны в каждом городе, где проводятся матчи сборной России. 199 тыс. болельщиков посетили Кубок "Первого канала" в 2022–2026 годах. 75 тыс. болельщиков — на матчах Тура сборной в 2023–2025 годах. Охваты телетрансляций матчей сборной России — более 30 млн зрителей за сезон». «Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная машина" — комплекс самых современных инновационных методик. Внедряется в систему детско-юношеского хоккея России. 84 школы-партнера в 46 регионах страны, также около 150 работают самостоятельно, используя НППХ (Национальная программа подготовки хоккеистов.— “Ъ”)». «Многоуровневая система детско-юношеских соревнований. В период 2022–2026 годов количество соревнований увеличилось с 95 до 140...» «Программы обучения, повышения квалификации и сертификация хоккейных тренеров…» «Программы ФХР по аттестации и повышению квалификации хоккейных судей…» «Обучение лучших юниоров страны в ОЦ "Сириус" ведется федерацией круглогодично в режиме нон-стоп…» «Профессиональные лиги под эгидой ФХР — Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ), Национальная молодежная хоккейная лига (НМХЛ), Женская хоккейная лига (ЖХЛ). Кузница кадров отечественного хоккея, где растут и переходят на новый уровень мастерства игроки и тренеры». «Укрепление отношений с дружественными странами с помощью хоккея. За четыре года — шесть меморандумов о сотрудничестве. Партнерами стали Греция, Турция, Иран, ОАЭ, Сербия, ХК "Црвена Звезда" (Сербия). Соглашения предусматривают усиление взаимодействия в сферах развития хоккея и укрепления международных связей. В Новогорске ФХР проводит международные лагеря развития для игроков и тренеров, приглашая представителей ОАЭ, Турции, Ирана и Сербии. Обучение ведут лучшие специалисты ФХР».

За последний пункт — как и за тот, в котором о «новой системе международных соревнований», с белорусами и казахстанцами,— взгляд, конечно, цеплялся, заставляя вспоминать, что, может, у российского хоккея, вида для страны важнейшего, ее гордости, не исключено, в минувшие четыре года все было и правда хорошо, но чего точно не было, так это больших и громких, в борьбе с американцами, канадцами, финнами, шведами, чехами, побед. И не по его вине.

Именно с 2022 года российский хоккей в изоляции — без чемпионатов мира, без Олимпийских игр. И предположить, что конференция подарит какие-то новости по этой теме, было несложно. Но новости-то оказались очень любопытными.

Причем на передовой вместе с только что продлившими свои мандаты Владиславом Третьяком и Аркадием Ротенбергом очутился Михаил Дегтярев, которого в данной ситуации можно было представить как угодно: можно — министром спорта РФ, можно — председателем ОКР, а можно — и просто членом правления ФХР. Ну да, и такая должность у него есть. Именно господин Дегтярев сообщил про подготовку иска к Международной федерации хоккея в Спортивный арбитражный суд в Лозанне «по вопросу полноценного восстановления хоккеистов на международных соревнованиях»: «Мы окажем полную поддержку». «Надеемся, что в скором времени мы будем выступать на международных соревнованиях под отечественным флагом и гимном, все к этому идет. В этом нам помогает Министерство спорта, которое этим уже занимается и имеет в этом плане положительный опыт»,— уточнил Аркадий Ротенберг.

Положительный опыт и в самом деле буквально на виду. Это благодаря искам в CAS в феврале на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо у России была сборная все-таки из тринадцати, а не из шести, скажем, человек: допустили и лыжников, и горнолыжников, и саночников. И это благодаря им же на продолжающейся в Италии Паралимпиаде россияне ежедневно выигрывают медали. Без исков вообще никто не поехал бы. Хотя в командных соревнованиях все равно никого не допустили. Но есть же уже прецеденты, что и в них дают добро на участие в топовых турнирах: водное поло, шахматы.

Я, конечно, спросил у одного из сотрудников ФХР, можно ли было избежать самого острого сценария? Шел ведь вроде бы какой-то переговорный процесс с IIHF. А вдруг бы удалось договориться о допуске?

Сотрудник, кажется, даже удивился: «Состав совета IIHF видели? Из 15 человек 12 — это страны Северной и Центральной Европы: Латвия, Финляндия, Швеция, Чехия, Германия… Они могут нам пойти навстречу? С американцами и канадцами даже в этом смысле проще. Хуже, чем у нас, наверное, только в лыжах». Нет, не верил тут никто, что проблема решится миром.

Чуть позже Владислав Третьяк и генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов все же пояснили, что до CAS дойдет не сразу, что есть стандартная процедура: сначала — заявка о возвращении на соревнования хотя бы команд младших возрастов (в конце концов, имеется же вполне официальная рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) на этот счет, многие ей следуют), обращение в дисциплинарный комитет IIHF, затем, если отказ,— уже арбитраж, судя по всему, неизбежный, потому что отклика российские требования, просьбы и инициативы у зарубежных партнеров не находят.

Вернее, как выяснилось, у некоторых находят. Первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25», возникшей в эпоху изоляции, Роман Ротенберг после конференции делился информацией о плодотворном «диалоге» со словаками и венграми. Собираются играть с россиянами и в юношеских турнирах, и даже на Кубке «Первого канала». Пока, до битвы в CAS, так.

Алексей Доспехов