На границе Северной Осетии и Грузии изъяли партию наркотиков на 1,3 млн рублей

Североосетинские таможенники на пункте пропуска Верхний Ларс изъяли более 400 граммов наркотиков стоимостью 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Инспектор обратили внимание на странное поведение водителя автомобиля Lada Granta, прибывшего из Грузии. При досмотре сотрудники обнаружили три свертка с запрещенным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной. В составе каждой упаковки находился порошок, который не относится к наркотикам. По предположению специалистов, это вещество могло использоваться для маскировки запаха от служебных собак.

В отношении 46-летнего россиянина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Константин Соловьев