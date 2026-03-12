Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Элементарно, Федоров

В Новом Манеже показали спектакль «Шерлок Холмс и все-все-все»

На «Арт-платформе» в Новом Манеже прошли первые показы нового спектакля Антона Федорова «Шерлок Холмс и все-все-все». Это совместный проект пространства «Внутри» и театрального объединения «Место». Премьера, в отличие от многих других работ режиссера, рассчитана на самого широкого зрителя и обещает стать абсолютным хитом, считает Марина Шимадина.

Несмотря на шуточную остросюжетность, герои так и не покидают бутафорский уют своей комнаты

Несмотря на шуточную остросюжетность, герои так и не покидают бутафорский уют своей комнаты

Фото: Ира Полярная

Несмотря на шуточную остросюжетность, герои так и не покидают бутафорский уют своей комнаты

Фото: Ира Полярная

В полумраке фойе под охраной полицейского лежит тело, прикрытое белой простыней. Позже, уже на сцене, Шерлок Холмс станет избивать его палкой, чтобы проверить, появляются ли синяки на коже после смерти. Этот же универсальный труп будет изображать всех жертв преступлений, а многоликий актер Александр Горелов — всех злодеев, включая гротескно-демонического Мориарти. Антон Федоров берет самые хрестоматийные рассказы Артура Конан Дойля — «Этюд в багровых тонах», «Пестрая лента», «Последнее дело Холмса» — и прибавляет к ним «Дептфордский ужас», написанный уже его сыном Адрианом. Это практически фанфик, повторяющий схему «Пестрой ленты», только с пауками. Есть тут и аллюзии на знаменитый советский сериал Масленникова — мелодии из него напевает Ватсон и отбивает на барабанах миссис Хадсон.

Режиссер не ставит детектив, а исследует сам миф о Шерлоке Холмсе как культурном архетипе, таком же, как Дон Кихот, мадам Бовари или Бременские музыканты из других его спектаклей. Только этот Шерлок — герой уже низовой, массовой культуры, пародий и анекдотов.

Если у Василия Ливанова и даже Бенедикта Камбербэтча Холмс был блестящим интеллектуалом, который с помощью разума восстанавливает пошатнувшийся миропорядок и возвращает веру в справедливость, то в наше окончательно свихнувшееся время дедукция бессильна, намекает режиссер. «Все люди в беде. Я выслушиваю их и кладу гонорар в карман»,— говорит Шерлок Семена Штейнберга. В джинсах, жилетке и резиновых сапогах, он мало похож на икону стиля, а в расследованиях пользуется скорее интуицией, звериной «чуйкой» — мечется по сцене и шумно сопит, как ищейка, а иногда впадает в транс и чревовещает утробным голосом. Его компаньоны, «старый добрый глупый Ватсон» Сергея Шайдакова и «само совершенство» миссис Хадсон Натальи Рычковой, подыгрывают боссу, старательно изображая суперагентов. Только вот частенько забывают зарядить пистолеты. Рыжеволосый инспектор Лестрейд (Алексей Чернышев) и его подручный констебль (Ефим Белосорочка), делающие селфи с трупами, еще более нелепы и карикатурны.

Вообще все здесь кажется «невсамделишным», за исключением настоящей трехногой собаки по кличке Тэтчер: и бутафорский камин, и фотообои под старинный гобелен, и Рейхенбахский водопад из куска полиэтилена, и мультяшная Бейкер-стрит за окном, нарисованная художницей Надей Гольдман,— там то и дело проносятся леопард, павиан и собака Баскервилей с Никитой Михалковым заодно. Спектакль, как всегда у Федорова, переполнен цитатами отовсюду: от «Мэри Поппинс» и «Винни-Пуха» до «Ярмарки тщеславия» и приснившегося «неба Лондона». А речь героев состоит из игры слов и каламбуров примерно целиком: «Anybody homes?», «Хотите Halls, Холмс?», «Ваши яйца, джентльмены», «Овсянка, сэр». Зрители радостно реагируют, опознавая шутки и отсылки с первой ноты. Актеры беззастенчиво комикуют и валяют дурака на спецзадании.

Все эти приемы и фирменные фишечки Федорова уже хорошо известны по другим работам режиссера и часто кажутся вторичными. Тем более что эта постановка не так радикальна, как «Где ты был так долго, чувак?» в пространстве «Внутри», в котором текст был вообще редуцирован до междометий. И не так брутальна, как «Дон Кихот» в Театре наций, где отнюдь не благородный идальго причинял добро насилием. И даже не столь провокационна, как «Бовари» в «Арт-партнере», где французский активно мешали с нижегородским.

Нынешняя премьера вообще может показаться чистой пародией, необременительным развлечением для широкой публики — и несомненно будет иметь успех в этом качестве. Но все же в ней есть второе дно.

После каждого раскрытого преступления Шерлок с чувством произносит: «Убийств больше не будет, я обещаю». Но тут же снова звонит колокольчик, и актриса Ольга Бешуля, играющая всех жертв, снова зовет на помощь, восклицая: «Во ржи… Во ржи… Над пропастью во ржи». Зло размножается быстрее тараканов, лезет из всех щелей. Каждое новое дело все быстрее, все схематичнее: «Вам не терпится узнать, как я распутал этот клубок?» — «Гениально, Холмс!» Невыполнимая миссия по спасению мира превращается в сплошной конвейер.

Но при этом по большому счету герои даже не выходят из комнаты, застланной старыми коврами: вместо пролетки едут на диване, передвигая его ногами и цокая языком, мчатся на велосипеде, стоящем на месте, плывут на лодке, подвешенной к потолку. Возможно, это просто детская игра в сыщиков. А может быть, «чертог иллюзий», плод воображения Шерлока, который время от времени ищет в ящике стола какие-то закладки и чем-то колется. Его кипучая деятельность лишь имитация, бегство от действительности в культурный миф, в знакомый безопасный мир, где зло обязательно будет наказано, а герой, приносящий себя в жертву, вернется с того света живым и невредимым, и в финале все будут петь и танцевать. Кажется, что все мы сегодня живем в постмодернистской реальности, состоящей из ошметков каких-то сериалов, антиутопий и триллеров. Только вот супергероев, способных спасти этот мир, что-то не наблюдается.

Как менялся образ Шерлока Холмса на экране

&lt;b> «Озадаченный Шерлок Холмс», 1900 год&lt;/b>&lt;br> Черно-белая короткометражка, снятая американским режиссером Артуром Марвином, — первый известный фильм о Шерлоке Холмсе. Немая кинолента, в которой лондонский сыщик (справа) предстает в образе недотепы, длится около 30 секунд. Первоначально картина была создана для мутоскопа. Имена актеров в титрах не указаны. Долгое время она считалась утраченной, пока в 1968 году не была восстановлена из сохранившихся бумажных карточек

«Озадаченный Шерлок Холмс», 1900 год
Черно-белая короткометражка, снятая американским режиссером Артуром Марвином, — первый известный фильм о Шерлоке Холмсе. Немая кинолента, в которой лондонский сыщик (справа) предстает в образе недотепы, длится около 30 секунд. Первоначально картина была создана для мутоскопа. Имена актеров в титрах не указаны. Долгое время она считалась утраченной, пока в 1968 году не была восстановлена из сохранившихся бумажных карточек

Фото: American Mutoscope and Biograph Company

&lt;b>«Этюд в багровых тонах», 1914 год&lt;/b>&lt;br> Британская немая драма Джорда Пирсона считается первой полнометражной экранизацией повести Артура Конан Дойля. В роли знаменитого детектива — бухгалтер Джеймс Брэгингтон, ни до, ни после этого в кино не снимавшийся. На следующий день после выхода фильма, 29 декабря 1914 года, в США была выпущена картина с таким же названием. Обе киноленты утеряны

«Этюд в багровых тонах», 1914 год
Британская немая драма Джорда Пирсона считается первой полнометражной экранизацией повести Артура Конан Дойля. В роли знаменитого детектива — бухгалтер Джеймс Брэгингтон, ни до, ни после этого в кино не снимавшийся. На следующий день после выхода фильма, 29 декабря 1914 года, в США была выпущена картина с таким же названием. Обе киноленты утеряны

Фото: BFI

&lt;b> «Шерлок Холмс», 1922 год&lt;/b>&lt;br> Роль Холмса в картине Альберта Паркера исполнил актер Джон Берримор (слева). Из-за споров за авторские права между американской Goldwyn Pictures и британской Stoll Pictures в Великобритании лента вышла под названием «Мориарти». Во время разбирательств суд вызывал в качестве свидетеля самого писателя. Вплоть до середины 1970-х годов фильм считался утерянным, однако в 2001 году детектив был восстановлен

«Шерлок Холмс», 1922 год
Роль Холмса в картине Альберта Паркера исполнил актер Джон Берримор (слева). Из-за споров за авторские права между американской Goldwyn Pictures и британской Stoll Pictures в Великобритании лента вышла под названием «Мориарти». Во время разбирательств суд вызывал в качестве свидетеля самого писателя. Вплоть до середины 1970-х годов фильм считался утерянным, однако в 2001 году детектив был восстановлен

Фото: Kino International

&lt;b>«Возвращение Шерлока Холмса», 1929 год&lt;/b>&lt;br> Американская лента вошла в историю как первый фильм со звуком, посвященный Шерлоку Холмсу. Именно здесь сыщик, которого сыграл Клайв Брук, впервые произносит: «Элементарно, мой дорогой Ватсон!». Этой популярной фразы не было в произведениях Конан Дойля, ее придумал сценарист. Детектив вышел за год до смерти писателя

«Возвращение Шерлока Холмса», 1929 год
Американская лента вошла в историю как первый фильм со звуком, посвященный Шерлоку Холмсу. Именно здесь сыщик, которого сыграл Клайв Брук, впервые произносит: «Элементарно, мой дорогой Ватсон!». Этой популярной фразы не было в произведениях Конан Дойля, ее придумал сценарист. Детектив вышел за год до смерти писателя

Фото: Paramount Pictures

&lt;b>«Леличек на службе у Шерлока Холмса», 1932 год&lt;/b>&lt;br> Чешский режиссер Карел Ламач показал работу лондонского сыщика в комедийном жанре. По сюжету Холмс помогает королю Пуэрто-Рико Фердинанду XXIII уберечься от покушений при помощи двойника. Актер Власта Буриан сыграл одновременно и монарха, и его двойника, а роль Холмса досталась Мартину Фричу (слева), который впоследствии сделал карьеру сценариста и режиссера

«Леличек на службе у Шерлока Холмса», 1932 год
Чешский режиссер Карел Ламач показал работу лондонского сыщика в комедийном жанре. По сюжету Холмс помогает королю Пуэрто-Рико Фердинанду XXIII уберечься от покушений при помощи двойника. Актер Власта Буриан сыграл одновременно и монарха, и его двойника, а роль Холмса досталась Мартину Фричу (слева), который впоследствии сделал карьеру сценариста и режиссера

Фото: Elektafilm

&lt;b>«Собака Баскервилей», 1959 год&lt;/b>&lt;br> Британская кинолента с элементами мистики и хоррора, снятая Теренсом Фишером по одноименной повести Конан Дойля, — первый цветной фильм о Холмсе. Образ лондонского сыщика воплотил Питер Кушинг, уже прославившийся по роли Ван Хельсинга в «Дракуле». Во время съемок актер сам подбирал подходящую одежду и соответствующие амплуа аксессуары

«Собака Баскервилей», 1959 год
Британская кинолента с элементами мистики и хоррора, снятая Теренсом Фишером по одноименной повести Конан Дойля, — первый цветной фильм о Холмсе. Образ лондонского сыщика воплотил Питер Кушинг, уже прославившийся по роли Ван Хельсинга в «Дракуле». Во время съемок актер сам подбирал подходящую одежду и соответствующие амплуа аксессуары

Фото: United Artists

&lt;b>«Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 год&lt;/b>&lt;br> Лента Билли Уайлдера раскрывает по-настоящему интимный секрет Холмса: в трактовке культового американского режиссера сыщик оказывается гомосексуалом, в чем однажды он признается Ватсону. Как говорил сам Уайлдер, бремя этой тайны вынуждало Холмса принимать наркотики

«Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 год
Лента Билли Уайлдера раскрывает по-настоящему интимный секрет Холмса: в трактовке культового американского режиссера сыщик оказывается гомосексуалом, в чем однажды он признается Ватсону. Как говорил сам Уайлдер, бремя этой тайны вынуждало Холмса принимать наркотики

Фото: United Artists

&lt;b>«Собака Баскервилей», 1971 год&lt;/b>&lt;br> Советские телезрители впервые увидели Шерлока Холмса в воплощении актера Николая Волкова. Черно-белый телеспектакль был снят на окраине Таллина. Критики оценили ленту как «очень близкую по содержанию к оригиналу произведения», однако спустя восемь лет после премьеры актер Лев Круглый, сыгравший доктора Ватсона, эмигрировал в Европу, после чего фильм изъяли из проката и уничтожили. Единственная копия была найдена в 2003 году. После реставрации ее вновь показали по телевидению

«Собака Баскервилей», 1971 год
Советские телезрители впервые увидели Шерлока Холмса в воплощении актера Николая Волкова. Черно-белый телеспектакль был снят на окраине Таллина. Критики оценили ленту как «очень близкую по содержанию к оригиналу произведения», однако спустя восемь лет после премьеры актер Лев Круглый, сыгравший доктора Ватсона, эмигрировал в Европу, после чего фильм изъяли из проката и уничтожили. Единственная копия была найдена в 2003 году. После реставрации ее вновь показали по телевидению

Фото: Центральное телевидение СССР

&lt;b>«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1979–1986 годы&lt;/b>&lt;br> Задуманный как двухсерийный детектив, «Шерлок» Игоря Масленникова превратился в киноэпопею, ставшую одной из самых известных экранизаций произведений английского писателя. Всего «Ленфильм» снял пять картин, которые включили 10 рассказов и одну повесть Артура Конан Дойля. Режиссер пытался «разбавить» типичный образ спокойного и рассудительного джентльмена и видел в роли Холмса исключительно Василия Ливанова. В 2006 году королева Елизавета II наградила актера Орденом Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству»

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1979–1986 годы
Задуманный как двухсерийный детектив, «Шерлок» Игоря Масленникова превратился в киноэпопею, ставшую одной из самых известных экранизаций произведений английского писателя. Всего «Ленфильм» снял пять картин, которые включили 10 рассказов и одну повесть Артура Конан Дойля. Режиссер пытался «разбавить» типичный образ спокойного и рассудительного джентльмена и видел в роли Холмса исключительно Василия Ливанова. В 2006 году королева Елизавета II наградила актера Орденом Британской империи «За службу театру и изобразительному искусству»

Фото: РИА Новости

&lt;b>«Приключения Шерлока Холмса», 1984–1985 годы &lt;/b>&lt;br> Британец Джереми Бретт сыграл каноничного Шерлока Холмса, его образ буквально «срисован» с книжного. Актер переживал, что из-за этого продюсеры не будут воспринимать его в других амплуа, но именно сериал про лондонского детектива сделал Бретта настоящей звездой. «Я пытался показать всю невероятную гениальность человека. Но в мраморе Холмса есть трещины, как в почти идеальной статуе Родена. И я тоже пытался это показать»,— рассказывал актер

«Приключения Шерлока Холмса», 1984–1985 годы
Британец Джереми Бретт сыграл каноничного Шерлока Холмса, его образ буквально «срисован» с книжного. Актер переживал, что из-за этого продюсеры не будут воспринимать его в других амплуа, но именно сериал про лондонского детектива сделал Бретта настоящей звездой. «Я пытался показать всю невероятную гениальность человека. Но в мраморе Холмса есть трещины, как в почти идеальной статуе Родена. И я тоже пытался это показать»,— рассказывал актер

Фото: Granada Television

&lt;b>«Молодой Шерлок Холмс», 1985 год&lt;/b>&lt;br> Американский фильм режиссера Барри Левинсона демонстрирует Шерлока Холмса на заре его карьеры. Роль молодого и робкого сыщика, готового к приключениям и подвигам, исполнил шотландский актер Николас Роу. На момент начала съемок ему едва исполнилось 18 лет

«Молодой Шерлок Холмс», 1985 год
Американский фильм режиссера Барри Левинсона демонстрирует Шерлока Холмса на заре его карьеры. Роль молодого и робкого сыщика, готового к приключениям и подвигам, исполнил шотландский актер Николас Роу. На момент начала съемок ему едва исполнилось 18 лет

Фото: Paramount Pictures

&lt;b>«Мой нежно любимый детектив», 1986 год&lt;/b>&lt;br> Советский художественный фильм — одна из первых «феминизированных» интерпретаций образа знаменитого сыщика. Главные героини киноленты — мисс Холмс и мисс Ватсон — работают в детективном агентстве на Бейкер-стрит. Экранную историю о «Шерлоке в юбке» снял режиссер Алексей Симонов, сын поэта и писателя Константина Симонова. Образ Шерли Холмс стал одним из самых запоминающих в карьере Екатерины Васильевой

«Мой нежно любимый детектив», 1986 год
Советский художественный фильм — одна из первых «феминизированных» интерпретаций образа знаменитого сыщика. Главные героини киноленты — мисс Холмс и мисс Ватсон — работают в детективном агентстве на Бейкер-стрит. Экранную историю о «Шерлоке в юбке» снял режиссер Алексей Симонов, сын поэта и писателя Константина Симонова. Образ Шерли Холмс стал одним из самых запоминающих в карьере Екатерины Васильевой

Фото: ТО «Экран»

&lt;b>«Великий мышиный сыщик», 1986 год&lt;/b>&lt;br> В приключенческом мультфильме Disney главными персонажами стали мышь-сыщик Бэзил, живущий в доме на Бейкер-стрит, и его помощник мышь-доктор Доусон. Идея о создании мультипликационного детектива о Шерлоке Холмсе с участием животных появилась еще в 1970-х годах. Первоначально в качестве главного героя задумывался пес, но затем выбор пал на грызуна. Лента снята по мотивам серии книг Ив Титус «Бэзил с Бейкер-Стрит»

«Великий мышиный сыщик», 1986 год
В приключенческом мультфильме Disney главными персонажами стали мышь-сыщик Бэзил, живущий в доме на Бейкер-стрит, и его помощник мышь-доктор Доусон. Идея о создании мультипликационного детектива о Шерлоке Холмсе с участием животных появилась еще в 1970-х годах. Первоначально в качестве главного героя задумывался пес, но затем выбор пал на грызуна. Лента снята по мотивам серии книг Ив Титус «Бэзил с Бейкер-Стрит»

Фото: Disney

&lt;b>«Без единой улики», 1988 год&lt;/b>&lt;br> По сюжету комедии, снятой Томом Эберхардтом, никакого Шерлока Холмса в реальной жизни не существует. Он — вымышленный персонаж рассказов Ватсона, а раскрытием преступлений занимается сам доктор. Когда публика требует предъявить живого сыщика, Ватсон находит под эту роль актера Реджинальда Кинкейда. В фарс-детективе Холмсом притворяется британская кинозвезда Майкл Кейн

«Без единой улики», 1988 год
По сюжету комедии, снятой Томом Эберхардтом, никакого Шерлока Холмса в реальной жизни не существует. Он — вымышленный персонаж рассказов Ватсона, а раскрытием преступлений занимается сам доктор. Когда публика требует предъявить живого сыщика, Ватсон находит под эту роль актера Реджинальда Кинкейда. В фарс-детективе Холмсом притворяется британская кинозвезда Майкл Кейн

Фото: Orion Pictures

&lt;b>«Шерлок Холмс», 2009 год&lt;/b>&lt;br> Знаменитый британский режиссер Гай Ричи рассказал свою историю Шерлока Холмса сначала в одноименном приключенческом боевике, а спустя два года, в 2011-м, в продолжении «Игра теней». Фильм собрал более $500 млн и стал самым кассовым об английском сыщике. Обе ленты сняты по мотивам произведений Конан Дойля, но их сюжеты — оригинальные. В отличие от «книжного» Холмса сыщик в исполнении Роберта Дауни младшего постоянно фамильярничает и упражняется в остроумии

«Шерлок Холмс», 2009 год
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи рассказал свою историю Шерлока Холмса сначала в одноименном приключенческом боевике, а спустя два года, в 2011-м, в продолжении «Игра теней». Фильм собрал более $500 млн и стал самым кассовым об английском сыщике. Обе ленты сняты по мотивам произведений Конан Дойля, но их сюжеты — оригинальные. В отличие от «книжного» Холмса сыщик в исполнении Роберта Дауни младшего постоянно фамильярничает и упражняется в остроумии

Фото: Warner Bros.

&lt;b>«Шерлок Холмс», 2013 год&lt;/b>&lt;br> Сценарий российского сериала, режиссером которого выступил Андрей Кавун, основан на восьми историях о приключениях Шерлока Холмса, а также новых вариациях рассказов о сыщике. Образ молодого, немного несуразного и заносчивого биохимика-детектива воплотил Игорь Петренко. В киноленте он время от времени напивается, проводит эксперименты у себя в комнате и там же принимает саму королеву Викторию

«Шерлок Холмс», 2013 год
Сценарий российского сериала, режиссером которого выступил Андрей Кавун, основан на восьми историях о приключениях Шерлока Холмса, а также новых вариациях рассказов о сыщике. Образ молодого, немного несуразного и заносчивого биохимика-детектива воплотил Игорь Петренко. В киноленте он время от времени напивается, проводит эксперименты у себя в комнате и там же принимает саму королеву Викторию

Фото: Централ Партнершип

&lt;b>«Элементарно», 2012–2019 годы&lt;/b>&lt;br> Сериал американской компании CBS хоть и основан на персонажах Конан Дойля, но образ Холмса слабо связан с первоисточником: действие фильма разворачивается в современном Нью-Йорке, куда главный герой — Джонни Ли Миллер — отправляется на лечение от наркотической зависимости. После реабилитации он остается в Бруклине в качестве консультанта местной полиции. Доктор Ватсон в сериале — женщина

«Элементарно», 2012–2019 годы
Сериал американской компании CBS хоть и основан на персонажах Конан Дойля, но образ Холмса слабо связан с первоисточником: действие фильма разворачивается в современном Нью-Йорке, куда главный герой — Джонни Ли Миллер — отправляется на лечение от наркотической зависимости. После реабилитации он остается в Бруклине в качестве консультанта местной полиции. Доктор Ватсон в сериале — женщина

Фото: CBS

&lt;b>«Мистер Холмс», 2015 год&lt;/b>&lt;br> Лондонскому детективу уже 93 года, и он давно вышел на пенсию. Постаревший Холмс перебрался в сельскую глушь и предается воспоминаниям о прошлом. Сценарий драмы основан на романе американского писателя Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса». Главную роль в постскриптуме к «шерлокиане» сыграл Иэн Маккеллен, режиссер — Билл Кондон

«Мистер Холмс», 2015 год
Лондонскому детективу уже 93 года, и он давно вышел на пенсию. Постаревший Холмс перебрался в сельскую глушь и предается воспоминаниям о прошлом. Сценарий драмы основан на романе американского писателя Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса». Главную роль в постскриптуме к «шерлокиане» сыграл Иэн Маккеллен, режиссер — Билл Кондон

Фото: Roadside Attractions

&lt;b>«Шерлок», 2010–2017 годы&lt;/b>&lt;br> Бенедикт Камбербэтч и его Шерлок Холмс моментально завоевали любовь зрителей. Лондонский сыщик умен, эгоцентричен и пользуется всеми благами XXI века. «Мы осовременили произведение, дали ему новую жизнь, расширили возможности Холмса. Мой герой пользуется интернетом! Шерлок Холмс — это крест и большая ответственность»,— заявлял актер. В 2011 году эта интерпретация детектива Конан Дойля стала обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»

«Шерлок», 2010–2017 годы
Бенедикт Камбербэтч и его Шерлок Холмс моментально завоевали любовь зрителей. Лондонский сыщик умен, эгоцентричен и пользуется всеми благами XXI века. «Мы осовременили произведение, дали ему новую жизнь, расширили возможности Холмса. Мой герой пользуется интернетом! Шерлок Холмс — это крест и большая ответственность»,— заявлял актер. В 2011 году эта интерпретация детектива Конан Дойля стала обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал»

Фото: BBC One

&lt;b>«Шерлок Гномс», 2018 год&lt;/b>&lt;br> Еще одна вольная история о детективе показана в сиквеле мультфильма «Гномео и Джульетта». На этот раз в анимационной комедии от студии Rocket Pictures частный сыщик — гном, который берется раскрыть запутанное дело об исчезновении обитателей лондонских садов, но он далеко не так компетентен, как задумывал Холмса Артур Конан Дойль. Шерлока Гномса в мультфильме озвучил Джонни Депп. Критики оценили картину неоднозначно

«Шерлок Гномс», 2018 год
Еще одна вольная история о детективе показана в сиквеле мультфильма «Гномео и Джульетта». На этот раз в анимационной комедии от студии Rocket Pictures частный сыщик — гном, который берется раскрыть запутанное дело об исчезновении обитателей лондонских садов, но он далеко не так компетентен, как задумывал Холмса Артур Конан Дойль. Шерлока Гномса в мультфильме озвучил Джонни Депп. Критики оценили картину неоднозначно

Фото: Paramount Pictures

&lt;b>«Мисс Шерлок», 2018 год&lt;/b>&lt;br> Первый крупный сериал, представляющий собой женскую адаптацию детективных историй английского писателя, снят в Японии. Поиском преступников в современном Токио занимаются внештатная сотрудница полиции Сара «Шерлок» Шелли Футаба, которую сыграла Юко Такэути (в центре), и ее помощница — военный хирург Вато Татибан в исполнении Сиори Кандзия

«Мисс Шерлок», 2018 год
Первый крупный сериал, представляющий собой женскую адаптацию детективных историй английского писателя, снят в Японии. Поиском преступников в современном Токио занимаются внештатная сотрудница полиции Сара «Шерлок» Шелли Футаба, которую сыграла Юко Такэути (в центре), и ее помощница — военный хирург Вато Татибан в исполнении Сиори Кандзия

Фото: HBO

&lt;b>«Шерлок в России», 2020 год&lt;/b>&lt;br> Основные события сериала разворачиваются в Российской империи: сыщик отправляется из Лондона в Санкт-Петербург по следу маньяка Джека-потрошителя. Британского детектива сыграл Максим Матвеев. «Важный нюанс: наш Шерлок говорит с британским акцентом. И вообще, сериал — это еще и взгляд на Россию со стороны»,— рассказывал в одном из интервью актер. Кроме того, по словам создателей киноленты, на экранах впервые показан по-настоящему влюбленный Холмс

«Шерлок в России», 2020 год
Основные события сериала разворачиваются в Российской империи: сыщик отправляется из Лондона в Санкт-Петербург по следу маньяка Джека-потрошителя. Британского детектива сыграл Максим Матвеев. «Важный нюанс: наш Шерлок говорит с британским акцентом. И вообще, сериал — это еще и взгляд на Россию со стороны»,— рассказывал в одном из интервью актер. Кроме того, по словам создателей киноленты, на экранах впервые показан по-настоящему влюбленный Холмс

Фото: START

&lt;b>«Нерегулярные части», 2021 год&lt;/b>&lt;br> В кинопроекте Netflix Холмсу отводится второстепенная роль. Сериал повествует о подростках, помощниках детектива, нанятых Ватсоном и расследующих мистические происшествия и сверхъестественные дела. Знаменитого сыщика в шоу сыграл Генри Ллойд-Хью

«Нерегулярные части», 2021 год
В кинопроекте Netflix Холмсу отводится второстепенная роль. Сериал повествует о подростках, помощниках детектива, нанятых Ватсоном и расследующих мистические происшествия и сверхъестественные дела. Знаменитого сыщика в шоу сыграл Генри Ллойд-Хью

Фото: Netflix

