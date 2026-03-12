Аргентина откажется от переноса «Финалиссимы» против Испании в Мадрид

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не принимает мадридский стадион Santiago Bernabeu в качестве места проведения «Финалиссимы» — матча между сборными-победительницами Кубка Америки и чемпионата Европы. Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

Встреча должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. Однако ранее футбольная ассоциация страны отложила все соревнования из-за напряженности в регионе.

О переносе игры на Santiago Bernabeu — домашний стадион мадридского «Реала» — сообщила газета As и ряд других испанских изданий. По их данным, решение было принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Южноамериканской конфедерацией футбола (CONMEBOL). Гастон Эдул, сообщая о несогласии аргентинской стороны, уточняет, что она вскоре доведет свою позицию до организаций.

Сборная Аргентины — действующий победитель «Финалиссимы». В июне 2022 года она разгромила итальянскую команду — 3:0 — на лондонском стадионе Wembley.

Арнольд Кабанов