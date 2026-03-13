Слов на нефть не хватает

Активизация боев в районе Персидского залива подогрела нефтяной рынок. Участники конфликта помимо ударов по военной инфраструктуре противника активно применяли средства поражения и против гражданской инфраструктуры. Под удары попали танкеры, нефтяные хранилища, нефтеперерабатывающие заводы. При этом словесные интервенции президента США Дональда Трампа о быстром завершении войны и скором падении цен на нефть воспринимались без особого доверия. Страны региона сообщают о снижении поставок нефти, а «распечатывания» резервов, по оценке аналитиков, будет недостаточно даже для стабилизации цен при сохраняющейся активности боевых действий.

В результате цены на нефть после непродолжительной стабилизации возобновили рост. По данным Investing.com, 12 марта котировки Brent на спот-рынке приближались к отметке $99 за баррель, что на 8% выше закрытия предыдущего дня. Даже с учетом коррекции во второй половине дня котировки вернулись лишь к отметке 97,5 за баррель.

Одновременно инвесторы играли на понижение на фондовых рынках. Ведущие азиатские индексы закрылись на 0,5–1% ниже закрытия среды. Основные европейские фондовые индикаторы потеряли 0,8–1,2%. Фондовые индексы США при открытии торгов показывали снижение на 1,3–1,6%, хотя накануне демонстрировали разнонаправленное движение.

Отдел финансов