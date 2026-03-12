Главком НАТО в Европе: операция в Иране не помешала поставкам США оружия Украине

Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку Украине вооружениями, несмотря на проведение операции в Иране. Об этом заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич в ходе слушаний в сенате США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексус Гринкевич

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Алексус Гринкевич

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Что касается поставок, я бы сказал следующее: мы продолжаем поставлять боеприпасы на Украину»,— цитирует господина Гринкевича агентство «РИА Новости».

Алексус Гринкевич заявил, что позднее готов более детально обсудить, как ближневосточный конфликт повлиял на логистику поставок. «Я могу раскрыть некоторые детали касательно возможных последствий на закрытых слушаниях позднее сегодня,— сказал он (цитата по ТАСС). — Однако заверяю вас, что поддержка Украины в военном плане сохраняется».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Администрация США провела серию закрытых брифингов в Сенате, разъясняющих смысл американской военной операции «Эпическая ярость». Американские законодатели отмечали, что не получили разъяснений по поводу целей и сроков военной операции США в Иране и опасаются ее губительных последствий для экономики и национальной безопасности страны.

Анастасия Домбицкая