Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады

Все российские атлеты поучаствуют в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Глава ПКР отметил, что «все изъявили желание», при этом «ограничений нет». По словам господина Рожкова, знаменосцы определятся 14 марта, а решение об их назначении будет принято «по спортивному принципу».

Церемония закрытия пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо. Российская сборная, состоящая из шести человек, уже завоевала на Паралимпиаде семь наград, в том числе четыре золота. В медальном зачете она занимает четвертое место.

Арнольд Кабанов