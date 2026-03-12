Бывшего вице-губернатора Воронежской области номинировали в набсовет ВТБ

Бывшего врио замгубернатора — первого вице-премьера правительства Воронежской области и экс-главу «Связьинвеста» Евгения Юрченко внесли в список кандидатов в наблюдательный совет ВТБ. Это следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгений Юрченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным «РБК», господин Юрченко является единственным новым кандидатом в набсовет. В перечень не вошел генеральный директор УК «Лидер» Анатолий Гавриленко. Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу.

10 февраля Евгений Юрченко стал крупнейшим частным инвестором среди миноритариев ВТБ, увеличив свою долю с 4,82% до 5,33% обыкновенных акций. В середине февраля стало известно, что он нарастил свой пакет акций до 7,55%, в начале марта — до 8,02%. Тогда же он подал документы как претендент на место в наблюдательном совете госбанка.

Господин Юрченко стал врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства в апреле 2018 года. В октябре того же года его отправили в отставку с формулировкой «по собственной инициативе». Через два года Евгений Юрченко стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

Алина Морозова