За ИИ возьмутся без прав

Разработчики смогут обучать нейросети на произведениях без разрешения авторов. Такая норма входит в законопроект, подготовленный правительством, узнали «Ведомости». При этом создателем контента будет считаться пользователь, который написал промпт. То есть нарушать авторские права такая практика не будет.





В последние годы мировых разработчиков нейросетей неоднократно обвиняли в незаконном использовании контента, защищенного авторским правом. В России же складывается другая практика. Если законопроект правительства будет принят, это вызовет волну исков от правообладателей, допускает советник компании Lidings Владислав Рябов:

«Правообладателем произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта, будет считаться пользователь, который дал задание ИИ. Из того, что сейчас есть в публичных источниках, получается, что произведения, созданные нейросетью, будут все же охраняться авторским правом. Буквально пару лет назад был бум исков о нарушении прав на фотографические произведения — так называемый фототроллинг. Тогда с нарушителей взыскивали значительные денежные суммы. Я полагаю, что нас ждет шквал подобных исков, если законопроект вступит в силу без существенных поправок и изменений. Судя по содержанию документа, суды будут вынуждены вставать на сторону пользователя, поскольку он фактически является правообладателем. Вопрос будет в том, какая компенсация и в каком размере будет ему присуждаться. Недавно вступили в законную силу изменения, которые увеличили ответственность за нарушение прав, в том числе на объекты авторского права. Максимальный предел поднялся с 5 млн до 10 млн руб.».

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль, подчеркнули, что финальной версии документа еще нет. О разработке законопроекта правительство сообщало в начале февраля. Как писал «Ъ», регулирование планируется достаточно гибким, чтобы не мешать развитию отрасли. Эксперты и игроки сферы сходятся во мнении, что в России самые мягкие правила в разработке и применении нейросетей. Обучение на чужих произведениях уже сейчас не нарушает закон, объясняет руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин. Однако, по его словам, генерация нового контента может ущемлять авторские права:

«Что касается авторских прав, они одинаково защищаются в разных странах благодаря всевозможным конвенциям. Но полноценного правового регулирования в области ИИ нет сейчас нигде. Государства находятся в поиске: каждое пробует придумать свои инструменты или использовать международный опыт. Например, в Евросоюзе принят первый комплексный правовой акт, который занимается классификацией и регулированием системы в зависимости от уровня рисков. В США пока коллеги ограничиваются только принципами и рекомендациями. В Китае, например, сделан акцент на контроле контента в контексте национальной безопасности.

В России же законопроект предполагает разрешение компаниям (именно разработчикам, только им) использовать защищенные авторским правом объекты для обучения моделей нейросетей. Дело в том, что уже сейчас в силу действующего Гражданского кодекса я не вижу этому препятствий, поскольку есть случаи правомерного использования этих объектов, скажем, в научных целях. Но вопрос в том, что делать с контентом, который генерируется этими нейросетями? Подозреваю, что нужно будет полностью пересматривать все международные конвенции и переписывать Гражданский кодекс — как минимум его четвертую часть».

В 2025 году суд взыскал $1,5 млрд с Anthropic — американской компании-создателя модели Claude. Его обвинили в использовании пиратских библиотек. Чуть раньше, в 2023-м, New York Times обвинила OpenAI и Microsoft в незаконном использовании защищенных авторским правом материалов газеты.

Анна Кулецкая