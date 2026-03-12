Суд взыскал 3,9 млн рублей с застройщика за вырубку леса в Железноводске
Ставропольский краевой суд обязал застройщика санатория в Железноводске выплатить свыше 3,9 млн руб. за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс–служба прокуратуры региона.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Компания, занимающаяся возведением санаторного комплекса, самовольно срубила деревья на участке по улице Кирова. Экологический ущерб составил более 3,9 млн руб.»,– уточнили в надзорном ведомстве.
Прокурор Железноводска подал в суд иск о возмещении нанесенного природе вреда. Первая инстанция отказала в удовлетворении этого требования, однако Ставропольский краевой суд решение отменил, признав правоту прокуратуры.