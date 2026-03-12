Водка с политическим окрасом

В начале 1990-х годов французский концерн GCF выпустил водку Boris Jelzin в честь первого президента России. Продукция концерна импортируется в 80 стран. В 2012 году GCF пытался зарегистрировать бренд в РФ, но Роспатент в разрешении отказал.

В 1994 году по имени председателя ЛДПР была зарегистрирована торговая марка «Жириновский». До 2001 года под этим брендом выпускалась водка, производили ее, в частности, владикавказский и курский заводы «Кристалл». Позже под этим названием стали выпускать различные товары: от одеколона и чая до витаминного комплекса и кваса.

С 1996 года румынский концерн Prodal ‘94 выпускает водку Stalinskaya Vodka (к 2012 году марка занимала 39% водочного рынка страны). Концерн подчеркивал, что название происходит от русского слова «сталь» и не связано с именем советского вождя. В 2005 году Prodal ‘94 узаконил права на бренд в Роспатенте, в 2013 году его признали «противоречащим общественным интересам» в РФ.

В 2003 году маркетолог Станислав Кауфман создал водку «Путинка», ставшую одной из самых успешных водочных марок страны. Название ассоциировалось с президентом Владимиром Путиным, хотя официально утверждалось, что оно происходит от рыболовного термина «путина». На пике популярности в 2015 году доля «Путинки» в структуре натуральных продаж водки в РФ достигла 2,74%.

В 2009 году вслед за «Путинкой» калужский «Кристалл» выпустил водку Medvedeff. В том же году Госдума предложила провести проверку правомерности использования в алкогольной продукции имен «популярных политических деятелей» и узнаваемых «национальных символов».

Андрей Егупец