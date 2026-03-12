В Анапе женщина убила мужа ножом на 8 марта
37-летняя жительница Анапы обвиняется в убийстве супруга. Инцидент произошел 8 марта, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, вечером 8 марта супружеская пара находилась дома и распивала спиртные напитки. Между мужем и женой возник конфликт на бытовой почве, в результате которого женщина нанесла супругу удар ножом в грудь. От полученного ранения анапчанин скончался на месте.
Женщина сообщила соседям о произошедшем, и те вызвали на место экстренные службы. Позже жительница города-курорта признала свою вину в ходе проведенного допроса.
В рамках уголовного дела об убийстве проводится комплекс следственных мероприятий. Гражданке предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ.