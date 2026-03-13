Коронованные жемчугом

История российского ювелирного дома Posie началась с «Коронации» — коллекции, идейно и стилистически связанной с Большой императорской короной. Ее изготовил придворный ювелир Иеремия Позье по случаю восшествия на престол Екатерины II в 1762 году. Спустя два с половиной столетия его имя вдохновило новый российский ювелирный бренд с созвучным названием Posie, а созданный им драгоценный венец стал мостиком между блестящим прошлым и настоящим русского ювелирного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корона Екатерины II

Фото: Posie Корона Екатерины II

Фото: Posie

Историческая регалия сверкала 4 тыс. бриллиантов (разных форм и огранок) и другими драгоценными камнями, из которых была составлена триумфальная композиция в виде лавровых ветвей. Этот образ стал лейтмотивом первой и главной коллекции Posie. Входящие в нее украшения созданы из белого золота и бесцветных бриллиантов, но есть вещи с цветными драгоценными камнями (шпинелями, сапфирами и изумрудами) — это оммаж благородной шпинели весом около 398 карат из венца XVIII века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Следующая фотография 1 / 3 Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie

Однако в величественном головном уборе императрицы есть еще один важный элемент — пара нитей из 75 отборных натуральных жемчужин по краю бриллиантовых полусфер короны. Японский жемчуг Акойя выбран протагонистом обновленной «Коронации». Этот вид жемчуга высоко ценится за идеальную сферическую форму, мягкий блеск и чистоту оттенка — от молочного до чуть розоватого. Как и в Большой императорской короне, жемчуг сочетается с золотом и бриллиантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Следующая фотография 1 / 10 Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie Фото: Posie

По сравнению с исходной «Коронацией» мотив лавровой ветви заметно упростился: теперь это пара веточек-лепестков, служащих креплением для круглых жемчужин. Многократно повторенный модуль превратился в ритмичные жемчужные ряды, обрамленные деликатной волнистой оправой с бриллиантами. Они образуют широкий браслет с 44 жемчужинами или широкое кольцо с 12 белоснежными сферами. Одиночные или двойные жемчужные дорожки становятся длинными, ниспадающими каскадом серьгами. В круглых серьгах-венках из первоначальной коллекции два нижних полукруга сменили бриллиантовое оформление на жемчуг. Появились и серьги нового дизайна: к бриллиантовым ветвям снизу подвешены жемчужные бусы разной длины.

Нина Спиридонова