«Немодная» отрасль

Рынок труда продолжает существовать в условиях острого дефицита кадров. В том числе сфера жилищно-коммунального хозяйства, где недостаток рабочих рук напрямую влияет на скорость ремонтов и обслуживание жилого фонда. Проблема стала одной из тем, поднятых в рамках челябинского форума «ЖКХ в развитии». Однако круглый стол по ней превратился в острую дискуссию о качестве образования в регионе и низких зарплатах. Представители управляющих компаний считают, что работа со студентами не решит проблему кадрового дефицита. По их словам, нынешняя система образования не может подготовить квалифицированных специалистов, а сама отрасль не способна обеспечить достаточный уровень зарплат.



В Челябинске стартовал форум «ЖКХ в развитии», посвященный проблемам отрасли. Представители региональных органов власти, управляющих компаний и образовательных учреждений среди прочих обсудили проблему дефицита кадров в сфере ЖКХ.

Министр образования Челябинской области Виталию Литке выделил две целевые группы кадров, которые необходимо привлечь в отрасль ЖКХ.

«Первая группа — это кадры, которые нужны для сложных инфраструктурных проектов. Когда мы говорим про магистральные сети, инженерную инфраструктуру, то это сложные интеллектуально-емкие проекты, требующие проектирования и реализации. Вторая группа — это кадры, которые нужны каждому из них. Мы по большей части живем в городской инфраструктуре, там нужны электрики, водопроводчики, сантехники. Сегодня хороший электрик или сантехник — это очень востребованная и высокооплачиваемая профессия с большими»,— выделил Виталий Литке.

По его словам, для привлечения кадров в сферу ЖКХ нужно усилить работу с перечисленными группами — работодатель должен определить, в какие отрасли и для каких задач ему нужны сотрудники. Виталий Литке считает, что компаниям необходимо «понимать собственную готовность трудоустроить талантливых специалистов», а также выстроить систему внутреннего наставничества и маркетинговой привлекательности для молодежи.

Президент национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения Светлана Гафарова предложила для привлечения молодежи в сферу ЖКХ проводить информационные кампании, интерактивные и профориентационные мероприятия, экологическое просвещение и продвигать целевое обучение, а для их удержания в отрасли — создавать подходящие условия труда, оказывать поддержку и наставничество молодым специалистам, развивать профессиональную подготовку и предоставлять карьерный рост, а также менять тарифное регулирование.

Гендиректор одной из крупнейших в Челябинске управляющей компании «ПЖРЭУ Курчатовского района» Валерий Поликарпов отметил, что в сфере ЖКХ не хватает именно квалифицированных специалистов, а нынешнее образование не способно их подготовить.

«У нас в стране нормальных руководителей УК готовит только один институт в Москве. Нам нужно, в первую очередь, готовить среднее звено. А что у нас сейчас происходит с колледжами, вообще непонятно. С какой квалификацией они оттуда выходят? Простых слесарей, сварщиков сейчас нет. После колледжа люди выпускаются непонятно какие. Раньше с ПТУ выходил человек, владеющий рабочей специальностью, а после техникума его можно было ставить спокойно мастером. Сейчас ситуация другая»,— высказался Валерий Поликарпов.

Руководитель УК «Кот» (Свердловская область) Михаил Маркин считает ключевой проблемой отрасли недостаток финансов.

«На одной идее долго не продержаться. Мы регулярно работаем с образовательными учреждениями, постоянно это делаем. Но проблема заключается в том, что студенты обучаются, приходят к нам работать и через год уходят, поскольку в другом месте платят больше. Вопрос в том, кто должен это оплачивать? Мы как эксплуатанты должны прийти к жильцам и сказать: „слушайте, у нас не хотят работать, нужно поднять цены за обслуживание“. Кто в здравом уме на это согласится? На существующие тарифы невозможно содержать дом в безопасности. Затраты на все вокруг растут, в том числе и зарплаты, а покрыть мы это не может»,— пожаловался руководитель УК «Кот».

«Какая заработная плата у руководителя управляющей компании? Насколько она разнится с размером зарплаты сотрудников, которые непосредственно выполняют работы? Я сейчас разговаривал с представителем УК из Екатеринбурга. Он сказал, что заработная плата у рядового сотрудника 40 тыс. руб. За такие деньги готова работать определенная категория людей, которая не имеет семьи, не выплачивает ипотеку»,— высказался еще один участник дискуссии, так и не назвавший своего имени.

Исполнительный директор ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1» Ирэн Парсамян высказала мнение, что отрасль ЖКХ «немодная» для молодых людей. «Продавец в магазине сейчас более популярная отрасль, чем юрист в управляющей организации. Нам непонятно, чего хочет зумер. У меня работают два молодых сотрудника на одной и той же специальности. Первый хочет одного, а второй — совершенно другого»,— рассказала Ирэн Парсамян. По ее словам, необходимо менять названия профессий в вакансиях, чтобы они звучали более интересно и престижно для молодого поколения.

«Не управляющие объектами, а менеджеры городского уровня, амбассадоры комфорта жителей. Никто не хочет быть дворником или уборщицей. Десять лет назад я уже видела, что их называли клинерами и менеджерами чистоты», — поделилась спикер.

